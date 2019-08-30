في ختام معسكره بالاسماعيلية.. المصري يفوز على الرواد 6 -1

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق الرواد أحد أندية الدرجة الثانية بمدينة العاشر من رمضان 6-1 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب فندق توليب الفرسان بالإسماعيلية في ختام المعسكر المغلق لفريق المصري والذي استمر لنحو أسبوعين خاص خلالهما الفريق ستة مباريات ودية في إطار استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الكروي الجديد.



انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بثلاثة أهداف نظيفة سجلهم على الترتيب حسين رجب وشيخ موكورو وزياد فرج في الدقائق السادسة عشر والثانية والعشرين والرابعة والثلاثين على الترتيب ، وفي الشوط الثاني أضاف حسين رجب هدف الشخصي الثاني وهدف فريقه الرابع في الدقيقة التاسعة قبل أن يضيف مفتاح طقطق الهدف الخامس في الدقيقة العشرين ، فيما اختتم حسين رجب أهداف فريقه في الدقيقة الثامنة والثلاثين محققًا لقب الهاتريك ، بينما سجل السيد ابراهيم هدف حفظ ماء الوجه لفريق الرواد في منتصف الشوط الثاني ، لتنتهي المباراة بفوز المصري بستة أهداف مقابل هدف واحد.



