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تعليم

جدول ومقرات امتحانات القبول للمتقدمين بمعهد العلوم الإسلامية

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 08:02 م
قطاع المعاهد الأزهرية
قطاع المعاهد الأزهرية
محمد شحتة
قرر قطاع المعاهد الأزهرية، إجراء اختبارات القبول للمتقدمين لمعهد العلوم الإسلامية من طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2020/2019م، بمختلف المناطق الأزهرية، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 سبتمبر 2019م، في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا.

وتقدم للالتحاق بمعهد العلوم الإسلامية، الطلاب الحاصلون على الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2019 بنسبة 75 % فأكثر (382.5 درجة فأكثر).

لمعرفة مقر الامتحان الخاص بالطالب برقم الجلوس اضغط هنا

وأعلن قطاع المعاهد، أسماء الطلاب المتقدمين للالتحاق بمعهد العلوم الإسلامية، كل في منطقته، وتم إخطار كل إدارة تعليمية بأسماء الطلاب المستوفين لشروط التقديم والمرشحين لأداء اختبارات القبول.

ويؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا، وتخصص 30 دقيقة للإملاء من زمن الإختبار، ومادة اللغة الإنجليزية من الساعة الحادية عشر حتى الثانية عشر، والقرآن الشفوي من الساعة الثانية عشر ظهرا لحين الإنتهاء من جميع الطلاب.

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