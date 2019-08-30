فرج عامر عقب انتهاء دور الانعقاد الرابع للبرلمان: أدينا الأمانة وصناها

قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه سعيد جدًا بانقضاء أهم فصل تشريعي في تاريخ مصر "دور الانعقاد الرابع" والذي تشرف فيه برئاسة لجنة الصناعة بمجلس النواب.



وأضاف في بيان له: "اسفرت جهود زملائي النواب وجهودي في عمل دفعة حقيقية للصناعة ويكفي أن جميع القضايا التي تناولناها والتي تدفع الاستثمار وتشجع الصناعة تبناها رئيس الجمهورية شخصيا وعقد لها اجتماعات واعطي تعليمات بحل هذه المشاكل وإبلاغه فورا بما تم واولها تطوير مصنع الحديد والصلب في حلوان والذي زارته اللجنة.. وللعلم سوف يبدء الانتاج الجديد في أكتوبر".



وتابع: "قضية دعم الصادرات والتي باوامر من رئيس الجمهورية وتعليمات صريحة أتخذت منعطفا ممتازا وبدأت الدولة في سداد الضرائب منها وايضا هناك اتجاه لدفع الجمارك وفوائد البنوك و مدفوعات حكومية كثيرة منها وهذا يؤكد جدية الدولة ومصداقيتها".



ولفت عامر، إلى قرار خفض الفوائد البنكية والذي أعطي الصناعة بريق امل وسوف تشجع علي الاستثمار ،مؤكدا ان الدولة سوف تستمر في هذا الاتجاة لانعاش السوق والقضاء علي مشكلة السيولة .



وأشار رئيس صناعة البرلمان، إلى مناقشة سعر الغاز في العديد من الصناعات واهمها صناعة السيراميك وصناعة الحديد وايضا تدخل رئيس الجمهورية لحل مشكلة رسوم الاغراق علي البيلتس وتحديدها ب ١٥٪؜ وايضا اهتمام رئيس الجمهورية بما ناقشته لجنة الصناعة بخصوص المحاجر والمناجم التي صدر بشانها قانون اعدته الحكومة وعدلته اللجنة بجانب العشرات من المشاكل والهموم التي تخص الصناعة.



وشدد أن الصناعة اصبح لها صوت قوي ورؤية لجنة الصناعة بالمجلس تواكبت مع توجه الرئيس شخصيا ومع طموحاته ورؤيته لمصر القادمة، معلقا: "لم نخجل لم نتواري لم نضعف واستخدمنا اقوي الكلمات واجهنا ضعف الحكومة وترددها وشجعنا حماسها وسرعة تنفيذها لتعليمات الرئيس.



واختتم: "ادينا الامانة وصناها ودافعنا عن الصناعة وكان دفاع عن مصر لأننا لا نرى تقدم او ازدهار بدون مصر دولة صناعية مصدرة".