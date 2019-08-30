مشروبات وأطعمة تعطيك الإحساس بالشبع وتساعد فى فقدان الوزن.. فيديو

قالت شريفة أبو الفتوح استشارى التغذية الشاملة، إن هناك عادات غذائية كثيرة يمكن تغييرها من أجل في فقدان الوزن، لافتة إلى أن الشاي الأخضر مفيد للجسم ومضاد للاكسدة.



وأضافت شريفة أبو الفتوح في حوارها في برنامج " الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" قائلة: "على الفرد أن يشرب على الأقل 3 لتر مياه في اليوم ومن الممكن أن يحل اليانسون والأعشاب الطبيعية مكان المياه".



وتابعت شريفة أبو الفتوح: "نحن لا نرغب في تكبيير المعدة لأنها في تلك الحالة ستشعر بالجوع كثيرا ونعمل على الحفاظ على حجم المعدة الصغير".



وأكملت شريفة ابو الفتوح: "سمك السلمون صحي ويشعر الفرد بالشبع لأنه يحتوي على الأوميغا ثري وتلك الدهون تُشعر الفرد بالشبع"، مضيفة: "لا يوجد طعام يساعد على فقدان الوزن ولكن هناك طعام يساعد على الشبع مثل الشوفان والردة".



واستطرد شريفة أبو الفتوح: "لا يجب أن نتناول نشويات فقط في وجبة الإفطار لأنها تعمل على انخفاض معدل السكر في الدم ويشعر الفرد بالكسل ويمكن تناول الفول والبيض والعيش البلدي والبليلة في الإفطار".