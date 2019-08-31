جامعة القاهرة في أسبوع.. 150 ألف جنيه مكافأة النشر في مجلتي Science أو Nature .. بروتوكول تعاون مع النادي الأهلي.. وإجراء تصنيف داخلي للكليات

هدفنا تكوين منتخبات رياضية للمنافسة في كأس العالم

تقدمنا فى التصنيفات الدولة لم يأت "اعتباطا" ولكن بالتخطيط والعمل والمتابعة

أدعو الباحثين للنشر بمجلة جامعة القاهرة الدولية فى الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن صرف مكافأة قدرها 150 ألف جنيه للباحثين الذين ينشرون بحوثًا علمية في مجلتي science أو Nature لتشجيع النشر في المجلات العلمية الدولية؛ إضافة إلى تحمل الجامعة تكاليف نشر البحث.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور محمد الخشت، بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة لعرض إنجازات جامعة القاهرة خلال العام 2018 - 2019.كما أعلن عن زيادة مكافأة النشر العلمي الدولي هذا العام بنسبة 100%.وقال الدكتور محمد الخشت، إنه قام خلال العامين الماضيين بإتخاذ عدة قرارات من شأنها تحسين أوضاع هيئة التدريس المادية، ومنها زيادة مكافأة الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، وزيادة مكافأة تحكيم رسائل الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى تخصيص مكافآت تدريس البرامج المتميزة، وإلغاء الرسوم المفروضة في شكل تبرعات إجبارية على أعضاء هيئة التدريس والتي يسددونها عند القيام بالإعارات أو الإجازات أو مرافقة الزوج أو الزوجة.وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم دعم صندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة بمبلغ 30 مليون جنيه من الموارد الذاتية للجامعة.وأضاف أنه يتم منح أعضاء هيئة التدريس خصم 50% على الخدمات التي تقدمها الجامعة مثل خدمات المركز الاجتماعي، و25% لأبنائهم في برامج الساعات المعتمدة وبرامج الدراسة باللغة الإنجليزية.وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن ما تم اتخاذه من إجراءات لدعم البحث العلمي والنشر الدولي بالجامعة، يعد أكبر حزمة إجراءات اتخذتها الجامعة، لتشجيع النشر الدولي بين أعضاء هيئة التدريس والاستفادة من نتائج البحوث العلمية في دعم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة.وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن إدارة الجامعة تقدم الدعم المادي للكليات لنشر بحوثهم في المجلات الدولية، مشيرًا إلى قيام الجامعة بإنشاء منصة للنشر الدولي يكون دورها مساعدة الكليات، وبخاصة كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية لنشر بحوث أعضاء هيئة التدريس باللغة الإنجليزية في المجلات والدوريات العالمية والتي تمثل نحو 30% من الأبحاث المنشورة دوليًا؛ إلى جانب المساعدة في ترجمة الأبحاث المستحقة للنشر الدولي من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، والعمل على تحويل المجلات العلمية بكليات الجامعة إلى مجلات دولية.وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى صدور العدد الأول من مجلة جامعة القاهرة الدولية للإنسانيات والعلوم الاجتماعية (JHASS) والتي تركز على التخصصات البينية، كأحد أهم أولويات جامعة الجيل الثالث، إلي جانب اهتمامها بتطبيقات العلوم الإنسانية والاجتماعية، وخصوصًا الأبحاث التي توضح كيفية تطبيق العلوم الإنسانية والاجتماعية للمساعدة في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمع بشكل عام، مشيرًا إلى أنه سيتم اخضاع المجلة للمعايير الدولية للنشر في المجالات البحثية المختلفة، مثل علوم اللغة والأدب والاقتصاد والقانون وإدارة الشركات وعلم الجريمة والدراسات المتعلقة بالتنمية، وعلم المعلومات والعلاقات الدولية والإعلام والعلوم السياسية والدراسات السكانية، وغيرها مع تعزيز الدراسات المتعددة والبينية في العلوم الإنسانية والاجتماعية.وشدد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة عمل تصنيف داخلي بالجامعة للكليات والأقسام يقوم على حزمة من المعايير المشتركة بين أهم التصنيفات الدولية، كالسمعة الأكاديمية والحوكمة، بما يؤدي إلى دعم المنافسة الداخلية بين الكليات والأقسام.وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة كيان واحد ولها هدف واحد، وهو النهوض بالجامعة بشكل عام والكليات بشكل خاص وإيجاد حالة من الاستقرار الدائم داخل أرجاء الجامعة، وهو ما نجحت الجامعة في تحقيقه بشكل كبير، مؤكدًا على مواصلة الدعم لعمداء الكليات للنهوض بكلياتهم.كما دعا الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الباحثين في العلوم الاجتماعية والانسانية في جامعة القاهرة ومصر والعالم، للنشر في أول مجلة دولية لجامعة القاهرة في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية JHASS (Journal of Humanities and Applied Social Sciences)، قائلا: "لم نتقدم ولن يزيد تقدمنا في التصنيفات الدولية اعتباطا . إنه التخطيط والتنفيذ والعمل والمتابعة".وأشار الدكتور الخشت، فى كلمة بثها للباحثين فى العلوم الاجتماعية والإنسانية، إلى أن مجلة جامعة القاهرة الدولية فى الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية أنشئت بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية إيمرالد "Emerald"وتصدر باللغة الانجليزية. ويمكن الاطلاع عليها علي الرابط الإلكتروني: ‏https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2632-279X.وأكد الدكتور الخشت، أن مجلة JHASS تركز على التخصصات البينية (كأهم أولويات جامعة الجيل الثالث) كما تهتم بتطبيقات العلوم الإنسانية والاجتماعية ومنهاجيتهما، وعلى وجه الخصوص، تهتم المجلة بالأبحاث التي توضح كيفية تطبيق العلوم الإنسانية والاجتماعية للمساعدة في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمع بشكل عام وفي رفاهية المواطنين بشكل خاص.وأوضح أن المجلة صدر العدد الأول منها وترحب بالدراسات ذات المنهج التجريبي أو التحليلي، وكذلك ذات المنهج الكيفي كدراسات الحالة، وتـُعطي الأولوية لقبول النشر بها للأبحاث العلمية المرتبطة بالمشكلات القومية الملحة مثل تلك المرتبطة بحياة المواطنين أو أمن الوطن. ويمكن للباحثين الاطلاع علي دليل النشر الدولي في مجلة JHASS من خلال الرابط الإلكتروني التالي:‏https://cu.edu.eg/ar/JHASSوتعد هذه المجلة هي الأولي لجامعة القاهرة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية. وقد قامت إدارة الجامعة الحالية على هذا الملف واتخذت كل الإجراءات اللازمة في الاعداد والتجهيز ونجحت في عقد الاتفاق مع الناشر البريطاني المعروف "ايمرالد" لكي يكون الناشر الدولي. وتم نشر العدد الأول اليكترونيا منذ فترة . وجاري صدور العدد الأول ورقيا وتوزيعه على كليات ومعاهد ومراكز الجامعة.وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن ما سبق يعد خطوة جديدة نحو العالمية التي تسعى إليها الجامعة وتساهم في رفع ترتيبها في التصنيفات الدولية، كما سيساهم في تسهيل إجراءات النشر الدولي ليس للباحثين المصريين فقط و لكن للباحثين العرب والأجانب، حيث ستكون منارة جديدة للجامعة في نشر البحث العلمي في العلوم الاجتماعية وهو الأمر الذي كانت تفتقده الجامعة كثيرا في سجلها للنشر العلمي الدولي، قائلا: "إن ما تحقق يعد إنجازًا للوسط الأكاديمي داخليا وإقليميا، خاصة وإن سبب تدني مستوي النشر الدولي في مصر في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية ليس ناتجا عن قلة عدد الأبحاث المكتوبة ولكن نظرا لنشر معظمها في مجلات محلية أو إقليمية مما يحرم الجامعات من ترتيب دولي في التصنيفات العالمية".وأعلن الدكتور محمد الخشت، أنه سيتم إدراج المجلة كمجلة دولية في قوائم المجلات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في لجان ترقيات الأساتذة المساعدين والمدرسين، علما بأنه قد صدر قرار مجلس جامعة القاهرة في فبراير 2019 بالموافقة على اعتبار النشر في مجلة JHASS نشرا دوليا بمعامل تأثير افتراضي يساوي 2، مشددا على أن طموح الجامعة لن يتوقف عند هذه الخطوة المهمة، قائلا: "هذه الخطوة ما هي إلا خطوة في مسيرة طويلة نسعها اليها لتعزيز حضورنا الإقليمي و الدولي مما سيرفع من الكفاءة الكلية لمنظومتها ويحسن من مهارات باحثيها، و هذا بلا شك سيصب في النهاية في رفع مستوى المحتوي التعليمي الذي تقدمه الجامعة لطلابها، مما يحسن من فرصهم التنافسية التي من شأنها تقديم الكفاءات التي تعزز مسيرة الوطن و ترتقي به إلي غدٍ أفضل".وعلي جانب اخر، وقع الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بروتوكول تعاون مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بحضور اللاعب خالد بيبو، مدير الأكاديميات، والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، وذلك لإعداد كوادر رياضية في مختلف الألعاب الرياضية.وقال الدكتور محمد الخشت، خلال استقباله الخطيب، إن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية متكاملة لإعداد أبطال أوليمبيين، مشيرًا إلى أن الجامعة تثق وتقدر النادي الأهلي بتاريخه العريق، ومن هنا جاءت فكرة إقامة بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والنادي الأهلي لإعداد أجيال رياضية قادرة على المنافسة العالمية، موضحاأ ن استراتيجية الجامعة تسير في عدة مسارات متعددة لإعداد أجيال جديدة مؤهلة فكريا وعلميا ورياضيا، وذلك في إطار مشروع تطوير العقل، فرياضة بلا ثقافة تتحول لممارسات غير متحضرة؛ وعقل بلا جسد قوي لا يمكنه أن يغير الواقع ولا يمكنه مواجهة التحديات، الرياضة فكر قبل أن تكون بدنا.وأكد الدكتور محمد الخشت، أن مصر بشعبها وجماهيرها الكبيرة جديرة بأن تأخذ فيها الرياضة سمة التنافسية القائمة على الأخلاق والاحترام المتبادل بين الفائز والمهزوم، قائلا: "لست سعيدا بجو الصراع الذي يحيط بلعبة كرة القدم"، مؤكدا أن الرياضة ليست بالتطرف والمشاجرات والتلاسن والتعصب والشعارات الجوفاء، لكنها بالإعداد الجيد ووفق المقاييس العالمية والمناهج العلمية، فيمكن أن تتساوى القدرة البدنية بين لاعبين، ولكن ما يميز أحدهما عن الآخر هو المهارة الفكرية والثبات النفسي والانفعالي.وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تمتلك الكفاءات المميزة من هيئة التدريس التي تستطيع أن تضيف للجانب المهاري والبدني، التأثير العقلي أو بمعنى آخر قيادة العقل للاعب نفسيا وذهنيا.من جانبه، قال الكابتن محمود الخطيب، نجم مصر السابق ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن "هذا التعاون يأتي لتكوين منتخبات رياضية قوية تستطيع المنافسة في كأس العالم، ويسعدنا التعاون مع جامعة القاهرة لما تتميز به من دور تنويري كبير، وحس وطني رفيع".فيما ينص البروتوكول على أن يكون التعاون في مجالات الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية وتبادل الخبرات والملاعب، على أن تكون مدة البرتوكول عاما ولا يجوز التجديد إلا بموافقة الطرفين، كما يؤكد التزام الطرفين بالتقاليد والقيم والأعراف الجامعية ولا يجوز الخروج عليها بأي صورة من الصور.كما يتضمن البروتوكول أن هذا الاتفاق بشأن استخدام النادي الأهلي لملاعب الجامعة وفقًا للإجراءات المقررة، كما ينص البروتوكول على فتح مجالات التعاون للاستفادة من خبرات النادي الأهلي الكبيرة والمميزة في مجال المساهمة في إعداد الطلاب رياضيًا في مختلف الألعاب.وتوضح بنود البروتوكول أن تنفيذ الاتفاق يقوم على أخلاقيات التعاون والاحترام المتبادل دون أي إلزام قانوني لأي من الطرفين، وتحكمه تقاليد جامعة القاهرة والنادي الأهلي، وأنه في حال حدوث أي خلاف حول تنفيذ بنود البروتوكول يكون الحل بالطرق الودية دون غيرها.