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يؤثر على الذكاء.. أضرار غير متوقعة لعدم تناول الأطفال اللحوم

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 08:20 م
أضرار غير متوقعة
أضرار غير متوقعة لعدم تناول الأطفال اللحوم
آية التيجي
حذر خبير غذائي بارز من أن اتباع نظام غذائي نباتي يمكن أن يعرض معدل الذكاء للأطفال للخطر، حيث قالت الدكتورة إيما ديربيشاير اختصاصي التغذية في الصحة العامة إن اتباع نظام غذائي نباتي يتسبب في مخاطر جسيمة، وذلك عن طريق نقص الكولين وهو عنصر غذائي مهم لنمو الدماغ.

ويوجد الكولين في اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان، وهو مهم بشكل خاص بالأخص في فترة الحمل، حيث انه يساهم بشكل كبير في النمو الصحي لعقل الطفل.

وحذرت الدكتور ديربيشاير، ان الابتعاد عن الوجبات الغذائية التي تعتمد على اللحوم ومنتجات الألبان يمكن ان تؤثر بشكل كبير على نمو الأطفال العقلي ويؤثر على معدل الذكاء الخاص بهم.

وقالت ديربيشاير، إن الدليل المتصاعد على أهمية الكولين يجعل من الضروري عدم تجاهلها في وجباتنا الغذائية حيث إنه أمر حيوي لنمو دماغ الجنين.

وتابعت إن الكولين ينتجه الكبد ولكن ليس بالكميات التي تكفي لتلبية متطلبات جسم الإنسان وبالتالي يجب الحصول عليها من مصادر التغذية والمكملات الغذائية.

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