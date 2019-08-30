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تعرف على مصروفات كلية الخدمة الاجتماعية للباقين للإعادة لعام 2019/2020

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 10:00 م
صدى البلد
كريم ناصر
في إطار خدمات "صدى البلد" لمساعدة الطلاب الجدد ننشر المصروفات الدراسية للباقين للاعادة لشعبتى الانتظام و الانتساب بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان لعام ٢٠١٩-٢٠٢٠

١- الفرقة الاولى انتظام ٢٩٧.٥٠ ، انتساب ٦٤٧.٥٠

٢- الفرقة الثانية انتظام ٢٩٧.٥٠ ، انتساب ٦٤٧.٥٠

٣- الفرقة الثالثة انتظام ٢٩٧.٥٠ ، انتساب ٦٤٧.٥٠

٤- الفرقة الرابعة انتظام ٣٠٧.٥٠ ،انتساب ٦٥٧.٥٠

الجدير بالذكر أن هناك مصاريف إضافية للطلاب وهي ١٠٠ جنيه على كل مادة رسب فيها الطالب سواء انتساب أو انتظام، وفي حالة رسوب الطالب بمادة التدريب في الفرقة الثالثة والرابعة يسدد الطالب ٢٠٠ جنيه لها.
تعرف على مصروفات كلية الخدمة الاجتماعية للباقين للإعادة لعام 2019/2020

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