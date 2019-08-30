مؤتمر شعبي لحل مشاكل أهالي وادي الرمل بمطروح

عقد اللواء وليد المعداوى رئيس مجلس مدينة مرسي مطروح لقاء شعبى مع أهالي منطقة وادى الرمل بطريق السلوم بحضور النائب سليمان فضل العميرى للوقوف على أهم المشكلات وبحث سبل حلها.



وخلال اللقاء استمع المعداوي لمشاكل الأهالي المتمثلة في ضعف التيار الكهربائي ورصف طريق الوحدة الصحية وإنارتة وعدم وجود شبكة مياه و معاملة منطقة وادي الرمل كحي مستقل وليس تابع لحي الزيتون .



وكلف المعداوي رئيس الحي بمعاينة و رفع تقرير عن شارع الوحدة الصحية الذي يحتاج لرصف وإنارة ، ومراجعة شبكة الانارة بالشوارع ومدي الحاجة إلى تحويل من اسلاك هوائي الي كابلات أرضية تمهيدا لادراجها بالخطة الاستثمارية.



وفي استجابة فورية وجه رئيس المدينة بنقل حاوية تجمع القمامة من امام مسجد عبد الله و وضعها في مكان اخر مع توزيع عدد من صناديق القمامة خلال الفترة القادمة وبدء دراسة وبحث كافة المطالب بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية المعنية بالمشاكل التي تواجه أهالى المنطقة.



من جانبهم وجه أهالى منطقة وادى الرمل الشكر لعقد مثل هذه اللقاءات لتلبية مطالبهم وحل مشاكلهم.