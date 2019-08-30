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مسئول الجايكا بالشرق الأوسط يكشف دور المنظمة في المنطقة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 08:08 م
تيكاشيتي ماستكو مسئول
تيكاشيتي ماستكو مسئول الجايكا في الشرق الأوسط
حمزة شعيب
قال تيكاشيتا ماتاساكا مسئول الجايكا بالشرق الأوسط، خلال حواره مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج لقاء خاص الذي يبث عبر فضائية DMC، إن الجايكا عبارة عن منظمة لتنفيذ المساعدات الانمائية وهدفها مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل.

وأوضح ماستكو، أنه من أبرز المشاكل التي تواجه منطقة الشرق الأوسط هي البطالة والتفاوت الطبقي وعدم توفر فرص العمل.

وتابع: "هناك تعاون كبير ومشترك وشامل بين اليابان ومصر في مجال التعليم"، موضحا أن هناك ٣٥ مدرسة يابانية بمصر تعمل بشغف لتكوين وتطوير الشخصية الاجتماعية للطفل المصري.

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