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القوى العاملة بـ النواب توضح حقيقة وقف المعاش حال التحاق صاحبه بأي عمل

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 08:19 م
المعاشات
المعاشات
خالد محيي الدين
قال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس اتحاد عمال مصر، إن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قانون الجديد للتأمينات، والتي تزعم بأن القانون ينص على وقف المعاش في حالة التحاق صاحب المعاش بأي عمل، يرتبط بالمادة 103 والتي تحدثت عن الورثة فقط وليس صاحب المعاش.

وأشار "المراغي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "مصطفى بكري"، في برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، إلي أن تلك الشائعة تستهدف الفتنة وإثارة البلبلة بين أصحاب المعاشات.

وأضاف أن وزارة التضامن ومجلس الوزراء نفوا في بيانات سابقة هذه الشائعة، والتي تستهدف اثارة الرأي العام والبلبلة.

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