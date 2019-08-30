يواصل الصدارة.. إيرادات الفيل الأزرق ترتفع إلى 91 مليون جنيه

حقق فيلم الفيل الأزرق 2 أمس الخميس، إيرادات بلغت 727 ألف جنيه لتصل إجمالي إيراداته إلى 91 مليونًا و230 ألف جنيه، منذ بداية عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك.



فيلم الفيل الأزرق 2 يعد أحد الأفلام التى تمثل عودة للفنان كريم عبد العزيز ويشاركه البطولة فيه كل من إياد نصار هند صبري ونيللي كريم وخالد الصاوي وشيرين رضا وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.



وفيلم الفيل الأزرق 2 تدور أحداثه فى إطار من الرعب والأكشن حيث تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث فيلم الفيل الأزرق الجزء الأول، حيث يتم استدعاء الدكتور يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.