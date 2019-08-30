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فن

كريم محمود عبد العزيز يقضي إجازته الصيفية على البحر.. شاهد

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 08:09 م
كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز
محمد بدران
نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز، صورة جديدة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر كريم محمود عبد العزيز في الصورة بـ"تي شيرت اصفر، وايس كاب" خلال قضاء اجازته الصيفية بالساحل الشمالى".

ويذكر أن آخر مشاركات الفنان كريم محمود عبدالعزيز الدرامية مسلسل "شقة فيصل" وشاركه البطولة ايتن عامر ونسرين أمين.

تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتقابل أربعة شباب ويتأثر كل واحد منهم بمواقف الآخرين، فيسعون معًا لتحقيق حلمهم وبلوغ غايتهم. ويحام كريم بن يصبخ مطرب مشهور
كريم محمود عبد العزيز يقضي إجازته الصيفية على البحر.. شاهد

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