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مطربة فلسطينية تلقن متحدث جيش الاحتلال درسا قاسيا على الهواء.. فيديو

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 08:17 م
روان عليان
روان عليان
هاني حسين
قالت المطربة الشابة الفلسطينية روان عليان، إنه بعد إطلاق كليب "أنا عندي حبيب" على مواقع التواصل الإجتماعي، دخل متحدث جيش الاحتلال كي يستفزها، وقال إن شعب غزة إرهابيين.

وأضافت روان عليان في حواره في برنامج " الجمعة في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، قائلة:" إحنا مش إرهابيين ونحن ندافع عن أرضنا وبلدنا".

وتابعت روان عليان: "سنظل ندافع عن أرضنا إلى يوم الدين، ونحن شعب سلب منه أرضنا، وكل مواطن في غزة محارب وانا محاربة بفني وهناك من يحارب بسلاحه".

وأكملت روان عليان: "أنا من غزة وهناك مواهب أخرى غير روان عليان ومحمد عساف في غزة، وهي مليئة بالمواهب في مختلف المجالات".

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