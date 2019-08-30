اليوم.. ختام مهرجان المسرح القومي الـ 12

يُختتم مساء اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان المسرح القومي في دورته الثانية عشر، في دار الأوبرا المصرية، وذلك بعدما ضم عدد كبير من العروض المسرحية المشاركة طوال فترة المهرجان.



ومن المفترض حضور كل من مصطفي شعبان، وصفاء أبو السعود وروجينا ويسرا اللوزي وشريف منير وطارق لطفي ووفاء عامر وفتحي عبد الوهاب وأحمد بدير ورجاء الجداوي وفردوس عبد الحميد وسميحة ايوب ومديحة حمدي وسميرة عبد العزيز ومحمود الحديني ورانيا فريد شوقي ونشوي مصطفي وطارق الدسوقي ومحمد رياض وكمال أبو رية ومنى عبد الغني، وأشرف عبد الغفور، وغيرهم.



يذكر أن شارك عدد كبير من العروض المسرحية بهذه الدورة حيث ضمت كل من عرض "الجميلة والوحش"، و"شارع 19 -الشيخ عايش سابقا"، وغيرها.