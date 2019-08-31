برلماني: القانون يتصدى لفوضى الفتاوى في دور الانعقاد الخامس

هاجم اللواء شكري الجندي عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، الفتاوى العشوائية التي يصدرها غير المتخصصين، قائلًا:" أنها فتاوي ما أنزل الله بها من سلطان"، مشيرًا الي أن الجهة الوحيدة المسؤلة عن الفتاوي في مصر هي دار الافتاء بصفتها الجهة الرسمية المسؤلة أمام الدولة وأمام المواطنين.



وأضاف النائب "الجندي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه لا يجب أن يتجه أي شخص ليس لديه فكرة عن الملف الديني وتخصصاته أن يقوم بالقاء فتاوي بدون علم فهذا أخطر أفة تصيب المجتمعات، متابعًا:"مصر دولة ذات حضارة وتاريخ والعالم يقيم الاسلام من خلال مصر والمصريين فهى التي صدرت لعلماء الدنيا كلها علم الإسلام، صدرته حتى للبلد التي نزل بها الإسلام كما قال الشيخ الشعراوي".



وقال عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، أن قانون الفتوى من المقرر أن يصدر في دور الانعقاد الخامس حيث أنه تم الانتهاء من صياغة مواده داخل اللجنة الدينية ومن المقرر عرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب في دور الانعقاد المقبل.



وأكد اللواء الجندي، أن القانون تم مناقشته باستفاضة داخل اللجنة الدينية بحضور ممثلين لكافة الجهات سواء الدولة او المستشاريين القانونيين اوممثلين الاعلام والازهر الشريف ودار الافتاء و كل من له علاقة بالقانون.



وحذّر اللواء الجندي ممن يطلقون الفتاوى من غير المتخصصين و يقنعون بها البسطاء بهدف الاضرار بالمجتمع مضيفا " لا يجب ان يمارس الفتوى من لا يحملون رخصة تمكنهم من ذلك.



كانت دار الإفتاء ردت على فتوى تحريم الاختلاط فى الجامعات، مؤكدة أن تلك الفتاوى الشاذة مرفوضة وأن الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس والجامعات وغيرهما لا مانع منها شرعًا ما دام كان ذلك في حدود الآداب والتعاليم الإسلامية.