توقعات بارتفاع اسعار الذهب في مصر لمستويات جديدة مع استمرار الزيادة العالمية

سجل الذهب ارتفاعات كبيرة خلال شهر أغسطس دفعت المستثمرين وغير المستثمرين الى الاهتمام بالبحث دائما على شبكات الانترنت عن اسعار الذهب اليوم في مصر أو سعر الذهب اليوم في مصر فضلا عن انتشار توصيات محللي الأسواق بالاستحواذ والحفاظ على المعدن الأصفر ترقبا لمزيد من الارتفاعات بنهاية العام.



سمير رؤوف، خبير أسواق مال توقع أن يواصل ارتفاعه تزامنا مع الارتفاع العالمي، مشيرا إلى أن جميع التوقعات العالمية تتجه نحو استمرار صعود الذهب لتسجيل قمته في 2008 عند مستويات 1800 دولار للأونصة.



وأضاف "رؤوف"، أن قيمة التراجع في الدولار الأمريكي أمام الجنيه لن تعوق مسيرة صعود الذهب محليا بسبب توقعات الزيادة العالمية التي تصل إلى 300 دولار في الأونصة، موضحا أن التوقعات المحلية تقترب بـ جرام الذهب من مستويات 900 جنيه.



وسجل سعر الذهب في مصر ارتفاعا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بنحو 12 جنيها، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 704 جنيهات مقابل 692 جنيها الجمعة الماضية.. ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 603 جنيهات، والجرام عيار 24 إلى نحو 804.6 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 5632 جنيها.



كما سجلت بورصة الذهب ارتفاعه اليوم الجمعة، ليتجه صوب أكبر مكاسبه الشهرية فى أكثر من 3 سنوات، مع تعزز الرهان على الملاذات الآمنة فى ظل بواعث القلق من تباطؤ النمو العالمى وآمال خفض البنوك المركزية فى أنحاء العالم أسعار الفائدة.



محمد زيدان كبير محللي الأسواق لدى ثينك ماركتس الشرق الأوسط، كشف في تصريح لـ صدى البلد، عن 3 أسباب وراء صعود الذهب إلى مستويات قياسية جديدة وسط توقعات بتسجيل المزيد من الارتفاعات على المستوى طويل الاجل.



وأرجع زيدان ارتفاعات الذهب إلى بدء البنوك المركزية دورة جديدة م السياسات التحفيزية وخفض أسعار الفائدة وهو ما يعزز من هروب السيولة نحو الذهب بالإضافة إلى الاضطرابات التجارية بين الولايات المتحدة الأمركية والصين والتي تلعب دورا رئيسيا في اتجاهات أسعار الذهب.



وأشار إلى عوائد السندات عالميا بعد اتجاه رؤوس الأموال لها وتحول 15 تريليون دولار من السندات إلى عوائد سالبة بالإضافة إلى ضعف الدولار لتتجه تلك الأموال نحو الذهب للتحوط.



وأكد زيدان لـ صدى البلد، أن الاتجاه العام للذهب صاعد مستهدفا مستويات 1550 دولارا - 1555 دولارا بنهاية العام، إلا أنه بعد الارتفاعات القوية من مستويات 1400 دولار قرب مستوى 1500 دولار في أقل من أسبوع، قد تتحقق بعض الموجات التصحيحية قصيرة الآجل إذا لم يتجاوز الذهب مستويات 1510 دولارات خلال تداولات الأسبوع المقبل.



وأشار محمد زيدان، إلى أن سيناريو الهبوط مؤقت وقصير الآجل لتكوين مراكز شراء جديدة يواصل الذهب بعدها اتجاهه الصاعد على الآجل الطويل لافتا إلى أن المخاطر كلها تتوقف على خطة ترامب ومواقفه اتجاه الصين وتغريداته التي تحدد مسار المعدن الأصفر.