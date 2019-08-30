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توفيق عكاشة: إعلام الأعداء يحاول انقسام الشعب على نفسه

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 08:30 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
عمرو ممدوح
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن انتماء المصريين لبلدهم ظهر بشدة عندما تعرضت الدولة لحرب شرسة، مشيرا إلى أن الانتماء موجود داخل المصريين، ويظهر في وقت الشدائد.

وأضاف توفيق عكاشة، في برنامجه «مصر اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» أن الإعلام الفاسد العميل، إعلام الأعداء، يحاول أن يصنع اختلافا بين الشعب وبين نفسه، وذلك لأن الشعب هو البلد والبلد هي الشعب، مشيرا إلى أن البعض قد يرفض بعض الأوضاع، ولكن الجميع يحمل الانتماء لبلده بداخله.

أوضح الإعلامي توفيق عكاشة، أنه لا توجد ثورة اقتصادية، بل الثورات تكون شاملة لإعادة بناء المواطن، مشيرا إلى ان المواطن المصري له تاريخ، وعمره أكثر من 9 آلاف سنة.

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