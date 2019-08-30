لا للعنصرية.. السجن عقوبة صاحب التغريدات المسيئة لـ محمد صلاح

وجهت المحاكم البريطانية، لطمة قوية الي المسيئين الي المحترف الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بسبب ديانته الاسلامية.



واكدت الاذاعة البريطانية ان احدى محاكم بريطانيا قررت معاقبة صاحب التغريدات المسيئة لمحمد صلاح والتي تسببت في ضجة واسعة في مقاطعة ميرسيسايد بسبب عدد من التغريدات المسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وطبقًا لما اشارت له هيئة الاذاعة البريطانية فإن المحكمة قضت حكما بالسجن على الشاب البالغ من العمر 32 عامًا لمدة ستة أسابيع مع وقف التنفيذ.



وشددت هيئة الاذاعة البريطانية على ان هذا الشاب سيكون مضطرا لإكمال 200 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر بالإضافة إلى الحصول على الدورة التدريبية الخاصة بتعزيز الكرامة الإنسانية.