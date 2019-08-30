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بوريس جونسون يتعهد بمواصلة خفض الدين العام

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 08:28 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
رويترز
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه سيواصل خفض الدين العام كحصة من الناتج الاقتصادي حتى وهو يعد بزيادة الإنفاق على خدمات مثل التعليم والصحة والشرطة.

وقال جونسون يوم الجمعة في مقابلة مع محطة تلفزيون سكاي نيوز "سنواصل دفع الدين للانخفاض. ذلك تعهد مني".

وقال وزير المالية ساجد جاويد في وقت سابق هذا الأسبوع إنه سيلتزم بالقواعد المالية العامة التي انتهجها سلفه فيليب هاموند ومن بينها مواصلة خفض الدين العام كحصة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال جونسون أيضا إن خفض اللوائح التنظيمية والضرائب "هو المسار الوحيد" من أجل مصلحة الاقتصاد.

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