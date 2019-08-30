خزنوا المياه والغذاء.. فلوريدا تحذر سكانها قبل اجتياح إعصار دوريان

حث حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية السكان اليوم الجمعة على تخزين كميات من الغذاء والماء والدواء تكفي أسبوعا على الأقل والاستعداد لانقطاع الكهرباء وتوقف خدمات الهواتف المحمولة لأيام عند وصول الإعصار دوريان إلى اليابسة أوائل الأسبوع المقبل.



وأثار تحرك الإعصار ببطء واشتداد قوة العاصفة التي تتحرك باتجاه الشمال الغربي صوب جزر البهاما قلق خبراء الأرصاد الجوية الذين يخشون أن تجتاح رياح قوية وأمواج عالية وأمطار غزيرة أجزاء من فلوريدا لفترة طويلة.



وأُعلنت حالة الطوارئ في كافة أنحاء فلوريدا، وقرر رون ديسانتيس حاكم الولاية تخصيص 2500 فرد من الحرس الوطني لمواجهة الأمر على أن يظل 1500 آخرون في وضع التأهب.



وبدأت العاصفة اليوم الجمعة فوق المحيط الأطلسي كإعصار من الفئة الثانية ووصلت إلى الفئة الثالثة في وقت لاحق. وقال المركز الوطني للأعاصير ومقره ميامي في آخر نشراته الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي إن أقصى سرعة لرياح الإعصار اقتربت من 175 كيلومترا في الساعة.



وتوقع خبراء الأرصاد أن يزداد الإعصار دوريان قوة من المياه الدافئة قبالة ساحل فلوريدا على أن يقترب من شبه جزيرة فلوريدا في وقت متأخر من يوم الاثنين.



وإذا بلغ الإعصار الفئة الرابعة في مطلع الأسبوع كما هو متوقع فإن سرعة رياحه ستتجاوز 210 كيلومترات في الساعة.



وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة لبولندا كانت مقررة مطلع الأسبوع وأرسل نائبه مايك بنس مكانه حتى يتأكد من توفر الموارد اللازمة لمواجهة العاصفة.



وقال ترامب في فيديو على تويتر "يبدو أنه قد يكون (الإعصار) وحشا حقيقيا" مضيفا أن إمدادات من الغذاء والماء تُنقل إلى فلوريدا.