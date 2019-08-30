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رياضة

فى مباراتهما الآن.. حرس الحدود يغلق المساحات أمام بيراميدز فى أول 20 دقيقة..فيديو

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 08:41 م
لاعبو بيراميدز
لاعبو بيراميدز
حسن العمدة
إنتهت 20 دقيقة بين فريقي بيراميدز وحرس الحدود بالتعادل السلبي، من عمر الشوط الاول ، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب بتروسبورت فى دور الـ8 ضمن منافسات كأس مصر .

بدأ فريق بيراميدز بالضغط المتواصل والهجوم لإحراز هدف مبكر ونجح حرس الحدود فى إغلاق كافه المساحات علي لاعبى بيراميدز وخاصة الاطراف التي يتميزون بها .

واعتمد لاعبو حرس الحدود علي الهجمه المرتدة وخاصة الكرة الطويلة مستغلين المساحات وراء دفاع بيراميدز .

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