فى مباراتهما الآن.. حرس الحدود يغلق المساحات أمام بيراميدز فى أول 20 دقيقة..فيديو

إنتهت 20 دقيقة بين فريقي بيراميدز وحرس الحدود بالتعادل السلبي، من عمر الشوط الاول ، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب بتروسبورت فى دور الـ8 ضمن منافسات كأس مصر .



بدأ فريق بيراميدز بالضغط المتواصل والهجوم لإحراز هدف مبكر ونجح حرس الحدود فى إغلاق كافه المساحات علي لاعبى بيراميدز وخاصة الاطراف التي يتميزون بها .



واعتمد لاعبو حرس الحدود علي الهجمه المرتدة وخاصة الكرة الطويلة مستغلين المساحات وراء دفاع بيراميدز .