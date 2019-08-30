بنك مصر يحصد جائزتي أفضل علامة تجارية ومصرف في المسؤولية المجتمعية

حصل بنك مصر على جائزتي أفضل علامة تجارية وأفضل بنك في مجال المسؤولية المجتمعية – مصر لعام 2019 وذلك من خلال مجلة جلوبال براندز العالمية،وقد تم الإعلان عن الجوائز خلال احتفالية كبيرة أقامتها المجلة في جمهورية جنوب أفريقيا وذلك يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس 2019، وقد استلمت الجائزتين الدكتورة / فاطمة الجولى – رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، وقد حضر الحفل العديد من المؤسسات المرموقة وكبار الشخصيات من كافة أرجاء العالم، وجدير بالذكر أن هذه الجوائز تمنح لأفضل علامة تجارية بموجب أدائها في كافة القطاعات، وكذلك الانشطة الخاصة بمجال المسؤولية المجتمعية خلال العام، هذا وقد جاءت التقييمات الخاصة بالفوز لجميع المؤسسات الرابحة والمكرمة استنادا على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التي تتبناها المؤسسات.



وتعد تلك الجوائز شهادة ثقة لأحسن أداء ونموذج عمل، حيث تقوم المجلة بانتقاء أفضل العلامات التجارية بموجب تقييم نخبة من الخبراء في هذا المجال،وجدير بالذكر أن بنك مصر حصل مؤخرا على العديد من الجوائز بمختلف قطاعات الأعمال مثل تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة و التمويل متناهي الصغر ،و ادارة صناديق اسواق النقد و الاستثمارات قصيرة الاجل ،و ائتمان الشركات و القروض المشتركة ، و مجال الصيرفة الاسلامية ، و مجال المسؤولية المجتمعية عن الفترة السابقة حيث وصل عدد الجوائز التي حصل عليها البنك الى15 جائزة في عام 2019 حتى الان، وذلك من العديد من المؤسسات الدولية تقديرا وتتويجا لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف القطاعات باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وأول بنك مملوك للمصريين.



وتوجت جائزتي مجلة ذا يوربيان البريطانية لبنك مصر كبنك العام في مصر لعام 2019 وكأفضل بنك في مجال الشمول المالي في مصر عن نفس العام،ومن الجدير بالذكر حصول بنك مصر على لقب بنك العام بمصر لعام 2018 وذلك من خلال تصنيف مجلة ذا بانكر العالمية، كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك مصري للتعاملات المصرفية مع قارة آسيا لعام 2019 من مجلة آسيا موني "يورو موني" العالمية.



كذلك حاز بنك مصر على عدة جوائز عالمية في مجال المسئولية المجتمعية منها؛ جائزة "أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر لعام 2018 وأفضل بنك في مجال الاستدامة البيئية-مصر لعام 2019" من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك البريطانية، وجائزة "أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر " من مجلة إنترناشيونال بيزنس لعامي 2018 و2019، كما حصل البنك على جائزة "أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر 2019" من مجلة إنترناشيونال فاينانس.



ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 750 مليون جم في مجال التنمية المجتمعية للعام المالي 2018/2019.



الجدير بالذكر أن تلك الجوائز تعد تتويجا لجهود بنك مصر وتأكيدا لدوره الرائد وقدرته المتواصلة على تحقيق مستويات أداء قوية من خلال ما لديه من مقومات لاستمرار النمو ؛ هذا و قد أُسس البنك بهدف المساهمة بشكل كبير في رفاهية ورخاء «مصر»، وعلى مدار نحو 100 عام يلتزم البنك برسالته، حيث يأتي توفير الخدمات المصرفية للمصريين بمختلف فئاتهم في مقدمة اهتمامات البنك، فبنك مصر لا يسعى إلى تحقيق الربحية المالية فحسب، بل يعمل أيضًا كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، مما يؤكد التزامه بالاستدامة والتطوير المستمر.



ويسعى بنك مصر دائما إلى تطوير وتعزيز قيمة الخدمات التي يقدمها لعملائه بما يتلاءم مع شتى المتطلبات والاحتياجات مستخدما أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية بهدف تقديم خدماته بصورة أكثر كفاءة.