حرمها الله لأسباب.. اضرار رسم التاتو والوشم بتقنية الميكروبليدج

منذ قديم الأزل ويلجأ الكثير إلى الوشم، أو ما يعرف حاليا برسم التاتو بين الشباب، والمراهقين، حيث يعد شكلا من أشكال التعديل الجسدي، والطّرد من رحمة الله، ولكننا لا نعلم لماذا حرمها الله، وفيما يلي وبالدليل سنوضح لكم لماذا يعد التاتو والوشم امرا ضارا للغاية على جسم الإنسان، فالله لم يمنع عنا شيئا إلا وكانت حكمته تسبقها.



ووجدت دراسة جديدة أجريت مؤخرا في فرنسا أنه عند القيام بعمل التاتو بطريقة الميكروبليدج فإن هناك جزيئات معدنية صغيرة من إبرة الوشم تدخل للجلد، وهو ما يجعلها تنتقل إلى العقد الليمفاوية الموجودة تحت طبقات الجلد، والتي يمكن ان تتسبب في حدوث حساسية، واعراض مقلقلة.



اكتشف الباحثون المشرفون على الدراسة أن المعدن المصنوع منه ابر جهاز التاتو، والتي تحتوي على النيكل والكروم، والتي تتفاعل مع ابرة جهاز التاتو، يمكن ان تكون أحد الأسباب في الإصابة بالحساسية، وهو نفس الأمر التي يتم إلقاؤها بسببه بعد استخدام صبغة معينة.



الصبغة البيضاء التي يتم استخدامها في رسم التاتو ثاني أكسيد التيتانيوم، وغالبًا ما يتم خلطها بألوان زاهية مثل الأزرق والأخضر والأحمر، ويعتقد الفريق أن هذه المعادن الثقيلة قد تفسر سبب تعرض بعض الأشخاص لردود فعل سيئة بعد رسم التاتو، بالإضافة إلى حدوث المزيد من الآثار الصحية للمعادن السامة المحتملة التي يتم وضعها على التاتو.



أصبح التاتو أكثر شيوعًا في الولايات المتحدة، خاصة بين المراهقين والشباب، حيث وجد استطلاع مركز بيو للأبحاث أن 40 بالمائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا لديهم واحد على الأقل من رسومات التاتو على أجسادهم.



وأشار الباحثون إلى ردود الفعل السلبية بعد الحصول على الوشم شائعة، حيث أغلبهم تعرضوا لظهور بعض العلامات والأعراض، مثل الاحمرار أو تورم أو طفح جلدي حول موقع رسم التاتو.



وحتى وقت قريب، ألقى معظم الخبراء اللوم على الحبر المستخدم في رسم التاتو، إلا انهم اكتشفوا ان الجهاز التي يتم استخدامه يتفاعل مع الحبر، وهو ما يجعل الابرة تأكل وتترك آثارا داخل طبقات الجلد، والتى تتلامس مع العقد الليمفاوية، مما يجعلها تسبب في أعراض خطيرة مثل التورم، والاحمرار، بالإضافة إلى الطفح الجلدي.



ويقول المؤلف حيرام كاستيلو ، العالم في معهد الدراسات العليا، إن رسم التاتو أصبح لا يتعلق فقط بنظافة صالة الاستقبال أو تعقيم المعدات أو حتى الصبغات، ولكن بتأثير تلامس الابرة بطبقات الجلد.



وأضاف كاستيلو، ان جزيئات المعادن التي تتركها الابر داخل الغدد الليمفاوية تتراوح بين 50 نانومترًا، حيث ان لها حجم صغير مثل جزيء الحمض النووي، والذي يصل تقريبًا إلى حجم الخلية البكتيرية، حيث تعتبر الجسيمات النانوية أكثر خطورة من الجزيئات الأكبر حجمًا لأنها تحتوي على مساحة سطحية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع محتمل في إطلاق المواد الكيميائية السامة.