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فن

بدء فعاليات ختام مهرجان المسرح القومي الـ 12.. فيديو

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 08:45 م
ختام مهرجان المسرح
ختام مهرجان المسرح القومي
آيه عاطف
بدأت فعاليات ختام مهرجان المسرح القومي في دورته الـ 12 والتي تقام في دار الأوبرا المصرية وسط حضور العديد من نجوم الفن منهم الفنانة صفاء أبو السعود، ورئيس المهرجان أحمد عبد العزيز.

وأحيا المطرب علي الحجار، الاحتفال لتوديع هذه الدورة وإعلان نتائج العروض الفائزة بجوائز المهرجان، لاستقبال دورة جديدة في العام المقبل.

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة انطلق يوم 17 أغسطس ويختتم اليوم دورته بتوزيع جوائز تصل إلى أكثر من 40 جائزة تشمل كل عناصر العمل المسرحي بالإضافة لجوائز أخرى في التأليف المسرحي باسم الكاتب لينين الرملي وجائزتين في النقد المسرحي باسم الدكتور فوزي فهمي.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
https://www.facebook.com/nationaltheatrefestival/videos/384583268834608/

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