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فن

إيرادات ولاد رزق 2 ترتفع إلى 81 مليون جنيه

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 08:45 م
ولاد رزق 2
ولاد رزق 2
آيه عاطف
بلغ إجمالي إيرادات فيلم «ولاد رزق 2» حتى أمس الخميس 29 أغسطس، 81 مليون جنيه وذلك منذ بداية عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك.

وفيلم الفيل الأزرق 2 تدور أحداثه فى إطار من الرعب والأكشن حيث تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث فيلم الفيل الأزرق الجزء الأول، حيث يتم استدعاء الدكتور يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.

"ولاد رزق 2 " بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل، إياد نصار، وباسم سمرة، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

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