مصرع 2 وإصابة 12 في تصادم على طريق قنا الزراعي الشرقي

لقى شخصين مصرعهما وأصيب ١٢ آخرون في حادث تصادم بين ٣ سيارات بطريق قنا الزراعى الشرقي.



تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة قنا بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة نقل وأخري ملاكي أمام قرية كرم عمران بقنا، نتج عنه مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين.



ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى قنا العام.