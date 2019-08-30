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رياضة

كأس مصر .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين بيراميدز وحرس الحدود

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 08:56 م
لاعبو بيراميدز
لاعبو بيراميدز
حسن العمدة
انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقي بيراميدز وحرس الحدود بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب بتروسبورت فى دور الـ8 ضمن منافسات كأس مصر.

بدأ فريق بيراميدز بالضغط المتواصل والهجوم لإحراز هدف مبكر ونجح حرس الحدود فى إغلاق كافة المساحات على لاعبى بيراميدز وخاصة الأطراف التي يتميزون بها.

اعتمد لاعبو حرس الحدود على الهجمة المرتدة وخاصة الكرة الطويلة مستغلا المساحات وراء دفاع بيراميدز.

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