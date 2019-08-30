تشويه وجه عارضة ازياء بزجاجة داخل بار.. صور

تعيش عارضة أزياء شهيرة حالة من الخوف لتشوه وجهها، بعد أن تلقت ضربة بزجاجة نبيذ في سهرة ليلية، وأصيبت بجرح غائر في خدها.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" كانت زوي لويس ، 28 سنة ، تقيم حفلة مع صديق لها في عطلة نهاية الأسبوع للبنك داخل أحد البارات في مدينة سوتون كولدفيلد الانجليزية، عندما واجهت هجوما عنيفا من امرأة خلال خلاف على المقاعد.



وأقدمت السيدة على ضرب عارضة الأزياء، بزجاجة من نبيذ على رأسها، ليتدفق الدماء من وجه العارضة، وتهرع إلى المستشفى العام ليتم تخييط جرحها الغائر الذي اصاب وجهها.



وبعد تعرض "زوي للإصابة في وجهها، رفض رؤساؤها في العمل القيام بأي عمل حتى تلتئم جروحها، لينتاب عارضة الازياء حالة من القلق من منعها بالظهور بالتلفزيون في حال اصابتها باي ندوب في الوجه.