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ثقافة

التنمية البشرية لبعض آيات القرآن الكريم كتاب جديد ببني سويف.. صور

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 09:46 م
التنمية البشرية لبعض
التنمية البشرية لبعض آيات القرآن الكريم كتاب جديد ببنى سويف
محمد عبد الحليم
وقعت الكاتبة شيماء عماد الدين، اليوم الجمعة،  كتابها الجديد بعنوان "جاتلى رسالة" وذلك بحضور عدد من الشخصيات داخل أحد مكتبات التوزيع والنشر بمدينة بنى سويف، ليتضمن الكتاب الجديد دور التنمية البشرية وتعريفيها لبعض من آيات القرآن الكريم.

وقالت شيماء عماد الدين بعد توقيع الكتاب إن الكتاب يحمل رسالة خاصة جدا لكل شخص يبحث عن شيء ما يفتقده، ورسالة تلمس قلبه وتجعله يشعر بالرضا واليقين، وهناك آيات من القرآن الكريم تنير دربك وتيسر أسلوب حياتك.

وأوضحت عماد الدين  إن الكتاب الجديد يحمل تنمية بشرية ولكن بأسلوب فريد يختلف عن أي كتاب آخر، وأن الكتاب يحمل عنوان جاتلي رسالة كتاب كُتب من أجلك أنت، ويحمل الكتاب مقالات في تطوير الذات و كيفية تغيير نظرتنا لبعض الأمور  والمواقف و كيفية التعامل مع تفاصيل حياتنا اليومية من خلال بعض رسائل القرآن.
التنمية البشرية لبعض آيات القرآن الكريم كتاب جديد ببني سويف.. صور
التنمية البشرية لبعض آيات القرآن الكريم كتاب جديد ببني سويف.. صور
التنمية البشرية لبعض آيات القرآن الكريم كتاب جديد ببني سويف.. صور
التنمية البشرية لبعض آيات القرآن الكريم كتاب جديد ببني سويف.. صور
التنمية البشرية لبعض آيات القرآن الكريم كتاب جديد ببني سويف.. صور

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