ضوء وقلب وظهر.. نسرين طافش تشعل انستجرام بـ إطلالة جريئة على حمام السباحة

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر حسابها على إنستجرام، صورة جديدة أثناء قضاء عطلتها الصيفية.



وظهرت نسرين طافش فى الصورة وهي داخل حمام السباحة باطلالة جذابة لفتت أنظار متابعيها ومحبيها، وعلقت قائلة "وقد ملأ عروقها بالضوء وقلبها غسل بالظهر".



وجاءت تعليقات متابعي نسرين طافش كالاتي: "جمالك، حياتى، شو هالحلو، جمالو، جميلة، حلوه، روعة، ما احلاكى".



وكانت نسرين طافش، طرحت مؤخرا أول أغنية فى ألبومها الجديد، بعنوان "الحلوة" عبر قناتها على يوتيوب.



الأغنية باللهجة المصرية، من كلمات مصطفى حسين وألحان بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب.

