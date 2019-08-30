ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ضوء وقلب وظهر.. نسرين طافش تشعل انستجرام بـ إطلالة جريئة على حمام السباحة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 09:58 م
نسرين طافش
نسرين طافش
محمد بدران
نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر حسابها على إنستجرام، صورة جديدة أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

وظهرت نسرين طافش فى الصورة وهي داخل حمام السباحة باطلالة جذابة لفتت أنظار متابعيها ومحبيها، وعلقت قائلة "وقد ملأ عروقها بالضوء وقلبها غسل بالظهر".

وجاءت تعليقات متابعي نسرين طافش كالاتي: "جمالك، حياتى، شو هالحلو، جمالو، جميلة، حلوه، روعة، ما احلاكى".

وكانت نسرين طافش، طرحت مؤخرا أول أغنية فى ألبومها الجديد، بعنوان "الحلوة" عبر قناتها على يوتيوب.

الأغنية باللهجة المصرية، من كلمات مصطفى حسين وألحان بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب.
ضوء وقلب وظهر.. نسرين طافش تشعل انستجرام بـ إطلالة جريئة على حمام السباحة
ضوء وقلب وظهر.. نسرين طافش تشعل انستجرام بـ إطلالة جريئة على حمام السباحة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان جرئ.. نسرين طافش تصدم متابعيها في أحدث ظهور لها

بأكتاف مكشوفة.. أحدث ظهور لـ نسرين طافش

بـ فستان بيج.. نسرين طافش تتألق فى أحدث ظهور لها

بـ بدى يكشف البطن والاكتاف.. نسرين طافش تتألق فى أحدث ظهور.. شاهد

نسرين طافش تطير بفستان أحمر أمام إحدى الشواطئ

قبل سفرها.. نسرين طافش تبهر متابعيها بإطلالتها الأخيرة

ترشيحاتنا

تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات.. تعرف عليه

الاتحاد يعلن قائمته استعدادا لـ الزمالك.. والصفقات الجديدة السلاح السري

هل الاستحمام يغني عن الغسل من الجنابة.. أمين الفتوى يجيب

مقلي ومقرمش.. أسرار عمل السمك بطريقة المطاعم

الشاطئ أعز ذكرياتي.. رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا بفيديو جديد

درة تتعرض للتحرش من معجب.. ورد فعل ناري منها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشنوقة بحبل ومسروق دهبها.. مفاجآت جديدة فى جريمة الصبة الخرسانية بقنا.. صور

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ التربون في إطلالات الصيف.. صور

على حمام السباحة.. أمينة خليل بإطلالات مختلفة فى أحدث جلسة تصوير