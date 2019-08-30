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من السبت للأربعاء.. ضيوف وفقرات كلام ستات على ON E

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:41 م
on tv
on tv
محمد نبيل
تعرض قناة ON E برنامج "كلام ستات" في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، من السبت للأربعاء من كل أسبوع، وتقدمه شيريهان أبو الحسن ونهال عنبر وهيدي كرم وندى رحمي.

يستهل البرنامج فقراته غدًا السبت، مع فقرة "بيقولك" المخصصة لعرض عدد من الأخبار الطريفة والخفيفة، تليها فقرة "الرغي الجميل" وتستضيف ياسمين فهمي مصممة الإكسسوار المنزلي، ثم فقرة "اسأل الستات" المعنية بالإجابة على ما يرد من أسئلة على صفحات البرنامج، وأخيرًا فقرة "كل يوم حاجة" وتستضيف باسم نبيل مؤسس مبادرة العالم يحتاج لأب وشريف صبحي أحد أعضاء المبادرة.

وفي حلقة الأحد 1 أغسطس، تبدأ مع فقرة "بيقولك" وتعرض عددًا من الأخبار الخفيفة، ثم فقرة "الرغي الجميل" وتستضيف الدكتورة هالة حماد استشاري نفسي للحديث عن استعدادات بداية الدراسة. تليها فقرة "اسأل الستات" المخصصة للإجابة على أسئلة المشاهدين والمشاهدات. وأخيرًا فقرة "كل يوم حاجة" وتستضيف مهندس الديكور محمد طلعت.

أما يوم الاثنين، فالبداية كالمعتاد مع فقرة "بيقولك" وتعرض عددًا من الأخبار الطريفة، ثم فقرة "الرغي الجميل" وتستضيف نرمين سليمان مصممة ملابس أطفال، ثم فقرة "اسأل الستات" المعنية بالإجابة على أسئلة المشاهدين والمشاهدات. وأخيرًا فقرة "كل يوم حاجة" وتستضيف سما رامى "أيقونة تغيير الصورة النمطية لمتلازمة داون" ووالدتها سوزان طلعت.

وفي حلقة الثلاثاء، فالبداية مع فقرة "بيقولك" وتعرض عددًا من الأخبار الخفيفة، تليها فقرة "الرغي الجميل" وتستضيف ياسمين يسري إحدى محاربات السرطان، بعدها فقرة "اسأل الستات" للإجابة على أسئلة المشاهدين والمشاهدات، التي ترد عبر صفحات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي. والختام مع فقرة "كل يوم حاجة" وتستضيف عازف الإيقاع، خالد السايس.

وختامًا، يوم الأربعاء؛ فالبداية كالمعتاد مع فقرة "بيقولك" المخصصة لعرض عدد من الأخبار الخفيفة والطريفة، تليها فقرة "الرغي الجميل" وتستضيف المصور فلوباتير سمير والطالبة ميرنا فارس "أبطال انتصار قصة حب رغم الظروف"، ثم فقرة "اسأل الستات" للإجابة على أسئلة المشاهدين والمشاهدات، التي ترد عبر صفحات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي. وأخيرًا فقرة "كل يوم حاجة" وتستضيف ميريتا عماد نجمة ذا فويس كيدز.

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