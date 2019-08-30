عبد الرازق توفيق يكتب: مصر حديث الكبار

كتب عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية مقالا هاما في عدد السبت، تحت عنوان :"مصر حديث الكبار".



وخلال مقاله أكد عبد الرازق توفيق أن مصر خاضت تجربة تستحق التوقف، فبعدما كانت تسقط في ٢٠١١ وتم تعليق عضويتها في أفريقيا في ٢٠١٣،أصبحت هي الآن محور اهتمام واحترام العالم وحاضرة في تجمعات الكبار ولم تغب عن قمة البريكس أو قمة العشرين أو السبع الكبار .



وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحظى بمكانة كبيرة لدى زعماء العالم، موضحا أن ما وصلت إليه علاقات القاهرة يوضح تماما المكانة التي يحظى بها الرئيس.



ومن أهم المحاور التي تناولها المقال: كيف حققت مصر المعادلة الصعبة في إبرام علاقات قوية مع الجميع، ونجاح الرئيس السيسي في تحقيق مشروع التقدم والتنمية، واقرار العالم بأن مصر مفتاح أمن واستقرار المنطقة، وأسباب النجاح في تجربة الداخل وأبرزها ثبات الموقف .



ومن أهم العناوين: الأمجاد لا تأتي صدفة وقوة مصر الدولية إنجاز غير مسبوق، زعماء العالم يشيدون بالسيسي وإنجازاته ونجاحاته نجاح وتقدير مستحق، علاقات القاهرة تشهد حالة من الإنجاز على كافة المسارات والدوائر .







