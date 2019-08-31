برلماني يكشف موعد خروج قانون العمل الجديد إلى النور

قال محمد وهب الله عضو مجلس النواب، أن أبرز الملفات ومشاريع القوانين التي سيتم مناقشتها ومتابعتها من جانب البرلمان خلال دور الانعقاد القادم والاخير العديد من المشاريع القوانين وعلي رأسها مشروع قانون العمل الجديد.



وأضاف "وهب الله" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشروع قانون العمل الجديد تناول أهم الاختصاصات التي تمثل طفرة كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، وعلى رأسها مايسمي باستمارة 6 التي كانت تهدد مستقبل العاملين.



واشار عضو مجلس النواب الي ان من المحتم خروج هذا القانون الي النور خلال دور الانعقاد الخامس استكمالًا للتشريعات العمالية التى أقرها، خلال السنوات الماضية.



كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروعًا قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.



