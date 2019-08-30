نتائج الجولة الثانية لمباريات دوري الجمهورية 2001.. تفاصيل

نشر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة نتائج مباريات الجولة الثانية لبطولة الجمهورية 2001 التي أقيمت اليوم الجمعة.



وأسفرت لقاءات اليوم الجمعة عن فوز الزمالك علي الاهلي بهدف نظيف في الوقت المحتسب بدل من الضائع وخسارة الاتحاد السكندري علي ملعبه امام اف سي مصر بثلاثة أهداف نظيفة.



فيما خسر المصري بملعبه أمام الإنتاج الحربي 1-2 ونلقى الاسماعيلي هزيمة على ملعبه أمام إنبي بنتيجة 1-2، بينما فاز سموحة علي فريق وادي دجلة بهدفين دون رد.



وشهدت الجولة الثانية تعادل فريق بيراميدز مع المقاولون 1-1 كما تعادل طلائع الجيش مع مصر للمقاصة بنفس النتيجة إضافة إلى تعادل فريق طنطا مع الجونة سلبيا.

