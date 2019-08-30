بشرى تتألق بـ الأزرق فى فينيسيا .. صور

نشرت الفنانة بشرى صورا جديدة لها عبر موقع الصور والفيديوهات الانستجرام بفنيسيا.



ظهرت الفنانة بشرى بالصور بفستان أزرق في أبيض مستمتعة بأجواء مدينة فينيسيا العريقة والمبهجة أثناء حضورها لمهرجان فينيسيا السينمائى والذى يعد من أضخم مهرجانات السينما العالمية.



يذكر أن آخر أعمال بشرى كان مسلسل "عوالم خفية" لعادل إمام، الذي عرض في رمضان 2018.



"عوالم خفية" تأليف ورشة كتابة مكونة من أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج وإنتاج رامي إمام وهشام تحسين ويشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، أحمد وفيق، صلاح عبد الله ، بشرى، هبة مجدي، ومي سليم.



