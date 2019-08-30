تامر حسني يحيي حفلا غنائيا في الساحل .. الليلة

يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي الليلة، في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، إحتفالًا بمرور 15 سنة عن صدور أول ألبوم له.



تأتى الحفلة فى إطار عالمى، خاصة أن الفقرة الأولى من الحفل يحييها الفريق الإسبانى الشهير "جيبسي كينج"، وهي فرقة موسيقية من مدينة آرل و مونبلييه في جنوب فرنسا وعازفون أغاني الفلامنكو بلهجة إسبانية وفرنسية.



من المقرر أن يقدم عددا كبيرا من الأغاني الخاصة به منها "ناسيني ليه" ، و"كفاياك أعذار" ، و"يا عيون"، و"عيش بشوقك"، وغيرها من الأغاني.



يذكر أن تامر حسنى ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس" الذى يشارك فى بطولته زينة وخالد الصاوى، بجانب عدد كبير من النجوم وهو تأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.

