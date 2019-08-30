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رياضة

صور عفوية.. ابنة عدلي القيعي تفضح سر مفاوضات الأهلى والمدرب الجديد

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 09:44 م
عدلي القيعي- مدرب
عدلي القيعي- مدرب الاهلي الجديد
نور عادل
كشفت نجلة عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، عن تواجد والدها في الوقت الحالي في ايطاليا، وذلك من أجل إنهاء التفاصيل الخاصة بالمدير الفني الجديد للنادي الأهلي.

ونشرت منة عدلي القيعي عددا من الصور برفقة والدها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في أحد ميادين إيطاليا، وذلك خلال رحلتهما المشتركة.

وفضحت نجلة عدلي القيعي، السر الذي يتكتم عليه مسئولو النادي الأهلي وأكدت بشكل غير مباشر الأنباء التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية والتي أكدت اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع المدرب الايطالي اسيمو كاريرا مدرب يوفنتوس الإيطالي من تدريب النادي الأهلي.

ويبحث النادي الأهلي عن مدير فني جديد للفريق الأول لكرة القدم وذلك بعد أن رحل مارتن لاسارتي عن تدريب الفريق.

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