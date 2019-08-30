بعد تقديمها الدور 9 سنوات.. شيرين سيف النصر تكشف سر تصوير مسرحية بودي جارد بدونها

كشفت الفنانة شيرين سيف النصر عن سر عدم تصويرها لمسرحية بودى جارد بالرغم من مشاركتها فى بطولة العرض 9 سنوات كاملة.



وقالت شيرين سيف النصر، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انها ظلت تنتظر تصوير العمل المسرحى الذى كان يقوم ببطولته الفنان عادل إمام ، الا انه لم يحدث".



وأضافت شيرين سيف النصر أن الفنانة رغدة هي من صورت المسرحية بجانب الفنان عادل إمام ، بعد ان اعتذرت هي عن الاستمرار قبل تصويرها، لأن بطلها عادل إمام اكد لها حينها أنه لن يقوم بتصويرها إلا بعد خمس سنوات بسبب نجاحها.



وأكدت شيرين سيف النصر: "ولكن بعد اعتذاري حلت بدلًا منى الفنانة رغدة لمدة 6 أشهر فقط ، وتم تصوير المسرحية في هذه الفترة ، وبلا شك شعرت بالضيق".