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رياضة

شاهد | مرتضى منصور يستقبل رموز الاهلي داخل نادي الزمالك.. تعرف على السبب

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 09:44 م
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
عمرو ابوبكر
حقق فريق الزمالك بقيادة أمير عبد العزيز، الفوز على الأهلى بقيادة أحمد سراج بهدف سجله أحمد هيكل فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الجمعة على ملعب قلعة ميت عقبة فى إطار منافسات الجولة الثانية لدورى الجمهورية لمواليد 2001 فى نسخته الجديدة.

واستقبل المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، مجموعة من رموز النادي الأهلي داخل مقر القلعة البيضاء في ميت عقبة.

وكان على رأس رموز الأهلي، فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين في النادي الأهلي.

وحرص منصور على تهنئة الجهاز الفني لفريق الزمالك 2001، عقب الفوز على الأهلي 1-0 في مباراة جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات دوري 2001، ومصافحة الجهاز الفني للنادي الأهلي.

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