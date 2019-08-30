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اقتصاد

بمحافظة أسوان.. قطع المياه عن غرب كوم أمبو و نصر النوبة 17 ساعة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 10:02 م
قطع المياه
قطع المياه
امنة عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن قطع المياه بقرى غرب مدينة كوم أمبو لمدة تصل الى 17 ساعة متواصلة.

وذكرت الشركة فى بيان لها، أنه نظرا للقيام بأعمال ربط الشبكات الجديدة بقرية فطيره، سيتم قطع المياه عن الأماكن الآتية اليوم الجمعة من الساعة 11 مساء حتى يوم غد السبت الموافق الساعة الرابعه عصرا.

أوضحت شركة مياه الشرب، بأن القرى هى: "سبيل مكى والعزبة البيضاء وعمارات جبل الزلط ومنيحة وكرم الديب وأقليت والعدوة وأبو وير وعرب كيما وفطيرة قبلى وبحرى، بالإضافة إلى مركز ومدينة نصر النوبه والقرى التابعة لها.

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