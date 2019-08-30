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من السطوح للمسرح.. بلاك تيما يحكون تاريخ 15 عاما من الأغاني

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 09:40 م
بلاك تيما
بلاك تيما
عبد الخالق صلاح
استضافت الإعلامية منى الشاذلي فريق "بلاك تيما" الغنائي بمناسبة مرور 15 عاما على تأسيس الفريق وإطلاق أولى أغانيهم.

وأضاف الفنان محمد عبده عضو الفريق خلال استضافته ببرنامج "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أن أول حفلة لهم كانت على سطوح عمارة يسكن بها أحد اصدقائهم، من حوالي 15 عاما، موضحا أنهم أن سكان العمارة صعدوا إليه واستمعوا لهم واعجبوا بهم.

ومن جانبه قال الفنان أمير صلاح الدين، أنهم بدوا في تقديم الحفلات في ساقية الصاوي، ومن هنا بدأ شيئا فشيئا يزيد عدد المعجبين لهم حتى عرفوا في الشارع.

ثم قدموا أغنية بحار في الاستوديو وسط تفاعل من الجمهور.

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