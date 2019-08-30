مسؤول الجايكا: 35 مدرسة يابانية بمصر تعمل لتطوير شخصية الطفل

قال تيكاشيتا ماتاساكا، مسؤول الجايكا بالشرق الأوسط، خلال لقائه مع الإعلامية دينا عصمت، مقدمة برنامج "لقاء خاص"، الذي يذاع عبر فضائية DMC، إن الجايكا عبارة عن منظمة لتنفيذ المساعدات الإنمائية، وهدفها مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل.



وأشار تيكاشيتا ماتاساكا، إلى أنه من أبرز المشاكل التي تواجه منطقة الشرق الأوسط هي البطالة والتفاوت الطبقي وعدم توفر فرص العمل.



وأكمل تيكاشيتا ماتاساكا: "هناك تعاون كبير ومشترك وشامل بين اليابان ومصر في مجال التعليم، موضحا أن هناك ٣٥ مدرسة يابانية بمصر، تعمل بشغف لتكوين وتطوير الشخصية الاجتماعية للطفل المصري".



وشهد اليوم الجمعة، انتهاء فعاليات اليوم الثالث والأخير من الجلسة الختامية للقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا تيكاد المنعقدة بمدينة يوكوهاما اليابانية، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي.



واستعرض الزعيمان نتائج المناقشات التي جرت في إطار اجتماعات قمة التيكاد السابعة، التي بدأت يوم الثامن والعشرين من أغسطس الجاري.

