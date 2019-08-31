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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 31 - 8 - 2019

السبت 31/أغسطس/2019 - 12:10 ص
درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، العظمى 31 والصغرى 24، السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء تكون العظمى 31 والصغرى 25، أما الوجه البحري والقاهرة تكون العظمى 35 والصغرى 25، وجنوب سيناء والغردقة تكون العظمى 38 والصغرى 29، أما شمال الصعيد تكون 36 للعظمى و 26 للصغرى، أما جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين تكون العظمى 40 والصغرى 29.
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 31 - 8 - 2019

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