اعرف كل من يتابعني.. توفيق عكاشة: لا ينافسني في المشاهدة إلا المسلسلات الهندي

قال الإعلامي توفيق عكاشة: "أنا عارف كل اللي بيتفرجوا عليا، كل أهلي في الريف، وأهلي في المناطق الشعبية"، مشيرا إلى أنه فوجئ أيضا بأن رواد الساحل الشمالي يشاهدون البرنامج أيضا.



وأضاف توفيق عكاشة، في برنامجه "مصر اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" أن ما ينافسه في المشاهدة هو المسلسلات الهندي فقط، أما مباريات كرة القدم، فلا تنافسه، رغم شعبية كرة القدم وجماهيرها العريضة.



وأوضح الإعلامي توفيق عكاشة، أن الإعلام بتسليطه الضوء على شخص بطريقة غير مدروسة يؤدي إلى حرق هذا الشخص أو المؤسسة أيا كان ما يتم تسليط الضوء عليه.



