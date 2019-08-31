جامعة حلوان فى اسبوع.. تنظم الملتقى الاولى للتبادل الطلابى.. وتشارك بنهائيات بطولة الجامعات المصرية 46 ..وطلاب هندسة يصممون قالبا بلاستيكيا لزجاجة مياه

جامعة حلوان تنظم الملتقى القمى الأول للتبادل الطلابي للجامعات المصرية

مشاركة في نهائيات بطولة الجامعات المصرية الـ 46

طلاب هندسة حلوان يصممون قالبًا بلاستيكًا لإنتاج زجاجة مياه

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان الملتقى القمي الأول للتبادل الطلابي للجامعات المصرية بعنوان (الأنشطة الطلابية والتنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠)، والذي أقيم تحت رعاية مسؤلى التعليم العالي والبحث العلمي، ا الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة استضافت خلال الملتقى طلاب من جامعات (سوهاج . الزقازيق . طنطا . المنوفية . مدينة السادات . بنها . كفر الشيخ . اسيوط . قناه السويس . جنوب الوادي)، وذلك فى ظل احتفالات محافظة مرسى مطروح بعيدها القومي، وأضاف سيادته أن هذا الملتقى قد هدف إلى زيادة أواصر التعاون والصداقة بين شباب الجامعات المصرية وفقًا لخطط الأنشطة الطلابية الصيفية بجامعة حلوان.تضمن الملتقى مسابقات فنية وألعاب شاطئية ودورات تنمية بشرية، وورش عمل وزيارات ميدانية للمناطق السياحية والشواطئ وجولات حرة وندوات للتوعية بمخاطر التدخين والإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.أقيم الملتقى بالمعسكر الطلابي الدائم بمرسى مطروح.وشاركت الجامعة برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة في نهائيات بطولة الجامعات المصرية الـ 46 دورة الشهيد الرفاعي للألعاب الجماعية للعام الجامعي 2018 / 2019، والتي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالإسكندرية يومي 27، 28 أغسطس الحالي، حيث تخوض الجامعات سباقات تنافسية في ألعاب كرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة وخماسي كرة القدم طالبات.صمّم مجموعة من طلاب شعبة الإنتاج بقسم هندسة الميكانيكيا كلية هندسة حلوان تصميم قالب بلاستيك لإنتاج زجاجة مياه على شكل باندل. يأتي ذلك في إطار دعم جامعة حلوان للابتكار والإبداع، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.أوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن جامعة حلوان تتشرف بأبنائها الطلاب المبتكرين والمبدعين الذين نفتخر بهم أمام العالم أجمع والذين يمثلون الجامعة في المسابقات والمحافل الدولية، وأصبح خريجو كليات الهندسة ذو مرجعية كبيرة للاستفادة بمهاراتهم، موضحا أن مصر تمتلك ثروة هائلة من الشباب المتميزين الذين يساهمون في بناء مصر المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على دعم الطلاب المبدعين وخاصة المبتكرين من طلاب كليات الهندسة، وذلك إيماناُ بالدور الفعال الناتج من دعم الأنشطة الطلابية والمشاريع العلمية التى تنعكس على تطوير المجتمع المصرى.وصمم طلاب هندسة حلوان تحت إشراف الدكتور حسين محمد عبد المنعم المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية، اسطمبه نفخ بلاستيك لإنتاج زجاجه بلاستيك من خامة آمنة صحية قابلة لحفظ المياه لأكثر من مرة بدون تفاعل مادة البلاستيك مع مياه الشرب، والغرض الثاني من تصميمها هو استخدام الزجاجة بعد ملؤها كبندل ويمكن استخدامها في النوادي الصحية ومراكز العلاج الصحي وتصلح للاستخدام بشكل خاص في التمارين الخفيفة للصغار وكبار السن للحفاظ على قوة و استجابة الذراع.يتكون فريق عمل المشروع من مجموعة من الطلاب وهم محمود جمال، وكريم عادل، ومحمد عوض، ومحمد محروس، ومحمود ابراهيم، ومحمود بشير، ومحمود عبد الجابر.