ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني يكشف تفاصيل صادمة خلال العثور على جثة طفل وربة منزل في قنا

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 10:23 م
ارشيفية
ارشيفية
خالد محيي الدين
قال حمدي عمر عضو مجلس النواب، إن قتل طفل وربة منزل بقرية الزوايدة بمحافظة قنا، قضية هزت الصعيد المصري وشغلت مواقع الأخبار خلال الفترة الماضية.

وأشار حمدي عمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، إلى أن الطفل وربة المنزل متغيبان عن منزلهما منذ شهر رمضان الماضي، وتم التكثيف البحث عنهما من جانب رجال الأمن وأهالي القرية في كافة المناطق والبيوت المهجورة، حتى تم العثور عليهما مدفونين في أرضية أحد البيوت المهجورة.

تم استدعاء رجال الأمن والطب الشرعي في مديرية قنا، واستخراج تصاريح الدفع، مؤكدا أن أسباب الحادث لاتزال غامضة، ويجب إنزال أقصى العقوبة على مرتكب تلك الجريمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جميع الأصابع تشير لـ إيران.. مصطفى بكري: جماعة الحوثي تقتل وتفجر اليمن بلا رحمة

مصطفى بكري يكشف أرقاما صادمة حول نسبة الزواج العرفي في مصر

مدفونان بـ صبة خرسانية.. العثور على جثة سيدة ونجلها بعد 3 أشهر من اختفائهما

أهالى الزوايدة بقنا يشيعون جثمانى طفل وربة منزل عثر عليهما أسفل صبة خرسانة

ترشيحاتنا

تعلم قيادة السيارات الاوتوماتيك وتعرف على رموز الفتيس

الجبل الملعون .. رمال طهما تبتلع شابا ينقب عن الآثار ..صور

30 غرزة .. عمرو زكى يدخل العناية المركزة عقب تعرضه لـ حادث

تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات.. تعرف عليه

لا للعنصرية.. السجن عقوبة صاحب التغريدات المسيئة لـ محمد صلاح

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ التربون في إطلالات الصيف.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشنوقة بحبل ومسروق دهبها.. مفاجآت جديدة فى جريمة الصبة الخرسانية بقنا.. صور

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ التربون في إطلالات الصيف.. صور

على حمام السباحة.. أمينة خليل بإطلالات مختلفة فى أحدث جلسة تصوير