برلماني يكشف تفاصيل صادمة خلال العثور على جثة طفل وربة منزل في قنا

قال حمدي عمر عضو مجلس النواب، إن قتل طفل وربة منزل بقرية الزوايدة بمحافظة قنا، قضية هزت الصعيد المصري وشغلت مواقع الأخبار خلال الفترة الماضية.



وأشار حمدي عمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، إلى أن الطفل وربة المنزل متغيبان عن منزلهما منذ شهر رمضان الماضي، وتم التكثيف البحث عنهما من جانب رجال الأمن وأهالي القرية في كافة المناطق والبيوت المهجورة، حتى تم العثور عليهما مدفونين في أرضية أحد البيوت المهجورة.



تم استدعاء رجال الأمن والطب الشرعي في مديرية قنا، واستخراج تصاريح الدفع، مؤكدا أن أسباب الحادث لاتزال غامضة، ويجب إنزال أقصى العقوبة على مرتكب تلك الجريمة.

