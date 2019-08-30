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رياضة

شباب الطائرة يخسرون الميدالية البرونزية في كأس العالم على يد الارجنتين

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 09:49 م
صدى البلد
نور عادل
تعرض منتخب الشباب لكرة الطائرة للخسارة على يد نظيره منتخب الارجنتين في اطار منافسات تحديد الثالث والرابع في كأس العالم للكرة الطائرة.

واقتنص منتخب الارجنتين الميدالية البروزنية وذلك بعدما فاز على منتخب مصر بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد.

وفاز منتخب الارجنتين في الشوط الأول بنتيجة 25-19 والشوط الثاني بذات النتيجة، بينما فاز منتخب مصر في الشوط الثالث بنتيجة 25-23.

واختتم منتخب الارجنتين الشوط الرابع والاخير بالفوز بنتيجة 25-17 ليحصد الميدالية البرونزية.

وكرر المنتخب المصري أفضل مركز حققه في البطولة، بعدما احتل المركز الرابع في نسخة عام 2001 والتي أقيمت في مصر.

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