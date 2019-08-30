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اقتصاد

96.3 مليون جنيه مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:43 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
سجلت تعاملات المصريين في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، نسبة 63.8 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.9 % والعرب على 9.4% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 96.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 147 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.9% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 24.1 % و سجل العرب 9.0 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1468 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 820.2 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

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