سوهاج الأولى فى مكافحة الظاهرة.. انهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بطهطا.. صور

أنهت أجهزة الامن بمحافظة سوهاج ، بالتنسيق مع لجنة المصالحة بمدينة طهطا وكبار العائلات اليوم الجمعة، الخصومة الثأرية التي نشبت بين عائلتي"ال نبوت" و"ال شحاته" وهي الأسرع في تاريخ محافظة سوهاج حيث تم انهاء الخصومة بعد أشهر قليلة من نشوبها تكليلا لجهود القائمين على مبادرة " سوهاج خالية من الثأر" والتي كانت اطلقت عام 2016، وتم عقد جلسة صلح بين العائلتين حقنا للدماء.



كانت لجنة المصالحة بالمركز برئاسة الشيخ محمد زكي، أمين عام لجان المصالحة بالجمهورية، والعمدة السيد فؤاد عباس والنائب مصطفي سالم ، عن دائرة طهطا، وناصر الريفي تدخلت الي تهدأت الوضع ، وحقن دماء المواطنين، وإنهاء تلك الخصومة وتحقيق الأمن والاستقرار بين العائلات المصرية ‏، وهي ما تسعى إليه لوقف النزاعات ‏التى لا تجلب إلا الدمار والخراب.



وأقيم صلح جماهيري كبير للطرفين بمقر العمدة إيهاب عبدالعليم بساحل طهطا، بإشراف اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج ، وبحضور اللواء مصطفي الدرديري نائب مدير أمن قطاع الشمال شريف عبدالمجيد، وكيل فرع بحث الشمال، والرائد محمد عبدالصبور مفتش مباحث القسم، والمقدم محمد طليبه مأمور القسم، والرائد أحمد عز رئيس مباحث قسم طهطا وحضور العمدة حسن عامر والشيخ أحمد مشراط والحاج محمد العلاوي ، أحمد الزيات وعبداللاه عويضة والقس يؤيل زاخر،والحاج أشرف عبده ربه مهندس عاطف شفيق صالح، وفريد قرياقس شيخ بلدة الساحل وعدد من القيادات الأمنية، والتنفيذية، والشعبية، وأعضاء مجلس النواب، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، وأكثر من ألفى شخص بدائرة المركز.



بدأت فاعليات الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم تلا طرفا الخصومة قسم الصلح وأقروا بعدم العودة إلى المشاحنات والخصومة مرة أخرى وتم قراءة الفاتحة بمشاركة أفراد العائلتين وجميع الحضور، معلنين إنهاء الخصومة بينهم والعودة للسلام والمحبة وصافح الحضور الوزير المحافظ وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية.



وأسفرت الجهود عقب الدفع بالحكماء وتقريب وجهات النظر بين الطرفين ليكون الصلح النهائى بين عائلتى "ال نبوت،وال شحاته" بذات الناحية في الخصومة رقم 22 لسنة 2019 جنايات طفل مدينة طهطا والناجم عنه مقتل أحمد محمود علي السيد 16 عاما.



من جانبه قال الشيخ محمد زكي، أمين عام لجنة المصالحة بالجمهورية، في كلمته ، إن تحقيق التنمية واالأمن والاستقرار بين العائلات ‏هدف نسعى إليه من خلال لجنة المصالحات لوقف النزاعات ‏التى لا تجلب الا الخسائر، فالقوى من يمد يده للعفو لا من ينتقم لنفسه وأننى أتقدم بالشكر للعائلتين لقبولهم الصلح وحقن الدماء حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم، داعيا الله أن يصلح أحوال الشباب، وأن يحفظهم من الفتن.



ونقل اللواء مصطفي درديري، نائب مدير الامن لقطاع الشمال- في كلمته خلال الصلح- تقدير المحافظ، الدكتور أحمد الأنصارى، للعائلتين وشكره وتهنئته لهما على إتمام الصلح، وشكره للجنة المصالحات، ورجال الأمن، ورجال الدين، على ما بذلوه خلال الفترة الماضية لإنجاز العديد من المصالحات، داعيًا إلى الوحدة ونبذ العنف والوقوف صفا واحدا لمواجهة العنف والإرهاب، والتفرغ للتنمية والبناء، مؤكدًا أن الصلح والمودة حماية للوطن والمواطنين.



واتخذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية الصلح ووضع أبواب الالكترون، وإتمام المصالحة لتوحيد الصف وخلق روح التسامح بين أطياف المجتمع.



ومن ناحيته أعرب مصطفي سالم، عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن تقديره للجهود المبذولة وتكاتف أبناء الشعب الواحد ودحر الفتنة والسعي علي لم الشمل، لبناء وطن متماسك، مواصلا الشكر الي ولي أمر المجني عليه في ضرب أروع الامثلة في التسامح ونبذ الفتنة، وقبوله الصلح والعفو.



ووجه العمدة السيد فؤاد عباس، الشكر لأجهزة الأمن علي الجهود المبذولة والمستمرة مع القيادات الشعبية ولجنة المصالحة لانهاء الخصومات الثأرية خلال الفترة الماضية لإنجاز العديد من المصالحات، مؤكدًا أن الصلح والمودة حماية للوطن والمواطنين.، موجها الشكر لولي أمر المجني عليه الذي رضي بقضاء الله، وعفي وأصفح، لافتًا إلى أن سوهاج تحتل المركز الأول على مستوى الجمهورية في إنهاء الخصومات.



وافتتح القس يؤيل زاخر، ممثل الكنيسة بالمركز،كلمته بتهنئة المسلمين بحلول السنة الهجرية، موجها الشكر الي أجهزة الامن ولجنة المصالحة ، موضحا أن ساحل طهطا لها وضع خاص بحكم السنسين الطويلة التي يعيشها الاقباط والمسلمين في نفس الدائرة ، وروح التأخي بينهم، ولن نقبل بأي شكل اشعال نار الفتنة بين أطياف المجتمع الواحد.



وأكد زاخر، أن لجنة المصالحة عملت علي دحر روح الفتنة التي لم يقبلها أبناء المجتمع، والتي سارعت الي التوصل الي عودة الود والوئام بين الجميع.