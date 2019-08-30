البورصة في أسبوع.. رأس المال السوقي يربح 10.9 مليار جنيه.. مؤشر EGX30 الرئيسي يرتفع 3.5%.. 12 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول.. 96 مليون جنيه صافي شراء الأجانب

البورصة في أسبوع..

رأس المال السوقي يربح 10.9 مليار جنيه

مؤشر EGX30 الرئيسي يرتفع بنسبة 3.5%

12 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول

96 مليون جنيه صافي شراء الأجانب



ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 14835.3 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 3.5%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس70 ارتفاعا بنسبة 0.05% مسجلا 553.3 نقطة.



سجل مؤشر s&p ارتفاعا بنحو 0.63% مغلقا الفترة عند مستوى 2246.2 نقطة.. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل ارتفاعا بنحو 2.4 % مغلقا عند 18063 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 0.82 % مغلقا الفترة عند 1455 نقطة.



وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 10.9 مليار جنيه مسجلا مستوى 770.2 مليار جنيه مقابل 759.3 مليار جنيه.



بلغ إجمالى قيمة التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي نحو 12 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 1363 مليون ورقة منفذة على 120 ألف عملية.



وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 14.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1318 مليون ورقة منفذة على 119 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.



واستحوذت الأسهم على 45.3 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة في البورصة المصرية، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 54.6% خلال الأسبوع.



سجلت تعاملات المصريين في البورصة المصرية نسبة 63.8 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.9 % والعرب على 9.4% وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 96.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 147 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.9 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 24.1 % و سجل العرب 9.0 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1468 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 820.2 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



تصدر قطاع العقارات قطاعات البورصة من حيث كمية التداول خلال الخمس جلسات الأخيرة بعد تداول 438.3 مليون ورقة مالية، بقيمة تداول 1.1 مليار جنيه، تلاه قطاع خدمات مالية باستثناء البنوك بتداول 22.9 مليون ورقة مالية بقيمة 930 مليون جنيه، ثم قطاع اتصالات بتداول 306.4 مليون ورقة مالية بقيمة 321.4 مليون جنيه.



وجاء فى المرتبة الرابعة قطاع خدمات ومنتجات صناعية بتداول 37.6 مليون ورقة مالية وبقيمة 280.2 مليون جنيه، ثم قطاع موارد أساسية بتداول 34.2 مليون ورقة مالية وبقيمة 263 مليون جنيه، ثم قطاع كيماويات بتداول 26.3 مليون ورقة مالية وبقيمة 238 مليون جنيه، ثم قطاع منتجات منزلية وشخصية بتداول 54.4 مليون ورقة مالية بقيمة 232.4 مليون جنيه.